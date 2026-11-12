Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla il karmasından hokeyde kritik galibiyet

        Muğla il karmasından hokeyde kritik galibiyet

        Türkiye U14 Kızlar Hokey Gelişim Ligi'nde mücadele eden Muğla İl Karması, İstanbul İl Karması'nı 20 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla ligdeki puanını 9'a yükselten Muğla temsilcisi, final grubu hedefi doğrultusunda PlayOff iddiasını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Muğla il karmasından hokeyde kritik galibiyet

        Türkiye U14 Kızlar Hokey Gelişim Ligi’nde mücadele eden Muğla İl Karması, İstanbul İl Karması’nı 20 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla ligdeki puanını 9’a yükselten Muğla temsilcisi, final grubu hedefi doğrultusunda PlayOff iddiasını sürdürdü.

        Türkiye U14 Kızlar Hokey Gelişim Ligi’nde mücadele eden Muğla İl Karması, rakibi İstanbul İl Karması karşısında sahadan 20’lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada ortaya koydukları mücadele, takım ruhu ve kazanma azmiyle dikkat çeken Muğlalı sporcular, aldıkları üç puanla ligdeki puanını 9’a çıkardı.

        "Muğla'nın kızları mücadeleye devam ediyor"

        REKLAM

        Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, ortaya konulan mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şen, sporcuların takım ruhu ve kazanma azmiyle önemli bir başarı elde ettiğini belirterek başarılarının devamını diledi.

        Antrenör Fatih Korkmaz ise "Muğla'nın kızları mücadeleye devam ediyor" diyerek Muğla hokeyinin farklı kategorilerdeki başarısına dikkat çekti. Korkmaz, Muğla ili hokey takımlarının her kategoride iddialı olduğunu ifade ederek sporcuların başarılarının artarak devam edeceğini söyledi.

        Muğla İl Karması, İstanbul karşısında aldığı 20’lık galibiyetle final grubu hedefine bir adım daha yaklaşırken, ligdeki mücadelesini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
        Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"

        Benzer Haberler

        MSKÜ'lü bilim insanı, 'Küresel Yaban Hayatı Koruma' ağına katıldı
        MSKÜ'lü bilim insanı, 'Küresel Yaban Hayatı Koruma' ağına katıldı
        Datça'da Körmen Deniz Hudut Gümrük Kapısı açıldı
        Datça'da Körmen Deniz Hudut Gümrük Kapısı açıldı
        Vali Akbıyık'tan Rektör Kaçar'a hayırlı olsun ziyareti
        Vali Akbıyık'tan Rektör Kaçar'a hayırlı olsun ziyareti
        MSKÜ ve Fethiye Belediyesi'nden otizmli bireylere yönelik iş birliği
        MSKÜ ve Fethiye Belediyesi'nden otizmli bireylere yönelik iş birliği
        Cinayetin faili ABD'de ünlü çıktı
        Cinayetin faili ABD'de ünlü çıktı
        Başkan Aras "İklim mücadelesinde kentler söz sahibi olmalı"
        Başkan Aras "İklim mücadelesinde kentler söz sahibi olmalı"