Başkan Aras "İklim mücadelesinde kentler söz sahibi olmalı"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen iki önemli uluslararası oturumda Muğla’yı temsil etti.

İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolü, sürdürülebilir kent politikaları, karbon emisyonlarının azaltılması ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımının ele alındığı oturumlarda Başkan Aras, Muğla’nın iklim hedeflerini ve yürütülen çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Oturumda iklim krizinin etkilerinin doğrudan kentlerde hissedildiğine dikkat çeken Başkan Aras, artan sıcaklıklar, kuraklık, su kıtlığı, orman yangınları ve aşırı hava olaylarının yerel yönetimlerin sorumluluklarını her geçen gün artırdığını belirtti. İklim değişikliğiyle mücadelede belediyelerin yalnızca alınan kararları uygulayan kurumlar olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Aras, yerel yönetimlerin uluslararası iklim politikalarının oluşturulmasında da söz sahibi olması gerektiğini ifade etti.

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Başkan Aras, özellikle iklim finansmanına doğrudan erişimin kolaylaştırılması, merkezi ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve iklim politikalarında adil dönüşümün sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Muğla’nın 2050 hedefi: İklim nötr ve dirençli kent

Uluslararası katılımcılara Muğla’nın iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını anlatan Başkan Aras, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın (SECAP) kentin geleceği açısından önemli bir yol haritası olduğunu belirtti.

Mart 2026'da Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan plan kapsamında 2 ana amaç, 10 stratejik hedef ve 38 eylem belirlendiğini aktaran Aras, Muğla'nın 2050 yılına kadar iklim nötr ve iklim değişikliğine dirençli bir kent haline getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bu doğrultuda su kaynaklarının korunması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, döngüsel ekonomi uygulamaları, orman yangınlarıyla mücadele ve kıyı ekosistemlerinin korunması gibi alanlarda çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

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Muğla deklarasyonu uluslararası iş birliğine örnek oldu

Başkan Aras, ICLEI iş birliğiyle Muğla'da gerçekleştirilen Akdeniz İklim Zirvesi'nde kabul edilen "İklime Dirençli ve Adil Akdeniz Kentleri ve Bölgeleri için Muğla Deklarasyonu’nun önemine de değindi. Deklarasyonun Akdeniz kentleri arasında iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket edilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirten Aras, iklim krizinin sınır tanımayan küresel bir sorun olduğunu, çözümün ise uluslararası dayanışma ve yerel ölçekte hayata geçirilen somut uygulamalardan geçtiğini vurguladı.

Japonya Pavilyonu’nda gençlerin iklim mücadelesi konuşuldu

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Başkan Ahmet Aras, COP31 kapsamındaki ikinci konuşmasını Japonya Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Yerel Karbonsuzlaşma Yollarının Şekillendirilmesi: Gençlerle Diyalog’ başlıklı oturumda gerçekleştirdi.

Japonya Pavilyonu'nda düzenlenen oturuma Japonya Çevre Bakanlığı Küresel Çevre İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Takeshi Sekiya ve Tokyo Vali Yardımcısı Satoshi Yamashita da katıldı. Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği role dikkat çeken Başkan Aras, yeni nesillerin yalnızca geleceğin karar vericileri değil, bugünün iklim politikalarının da aktif paydaşları olması gerektiğini ifade etti.

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Gençlerin yenilikçi fikirleri, teknolojik becerileri ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla karbon emisyonlarının azaltılmasına önemli katkılar sağlayabileceğini belirten Aras, yerel yönetimlerin gençlerin proje üretmesini ve karar alma mekanizmalarına katılmasını desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Muğla Büyükşehir Gençlik Meclisi uluslararası platformda anlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisinin çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaşan Başkan Aras, gençlerin kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olmasını önemsediklerini belirtti. Gençlik Meclisi aracılığıyla gençlerin çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kent yaşamı konularında fikir geliştirmelerinin ve projeler üretmelerinin desteklendiğini ifade eden Aras, gençlerin karar alma süreçlerine katılımının daha yaşanabilir kentlerin oluşturulmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

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Başkan Aras ayrıca Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetlere değinerek çocukların ve gençlerin sporla buluşturulmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bisiklet ve yelken gibi spor branşlarında düzenlenen faaliyetlerin gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirten Aras, özellikle bisiklet kullanımının çevre dostu ulaşım politikaları açısından önem taşıdığını vurguladı. Bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasının karbon salımının azaltılması, sürdürülebilir hareketliliğin geliştirilmesi ve gençlerde çevre bilincinin güçlendirilmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti.

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Muğla ile Fukushima gençleri arasında iş birliği önerisi

Japonya Pavilyonu'ndaki konuşmasında uluslararası gençlik iş birliğine yönelik somut bir öneri de sunan Başkan Aras, Fukushima gençleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi arasında ortak çalışmalar yürütülmesi çağrısında bulundu. İki kentteki gençlerin deneyimlerini paylaşabileceğini belirten Aras, su verimliliği, atıkların azaltılması, düşük karbonlu yaşam ve sürdürülebilir çevre politikaları alanlarında ortak projeler geliştirilebileceğini ifade etti.

Gençlerin geliştirdiği projelerin uygulamaya geçirilmesi için finansman ve teknik destek mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Başkan Aras, gençlerin iklim politikalarında yalnızca görüş bildiren değil, doğrudan karar veren ve uygulayan aktörler haline gelmesinin önemine dikkat çekti.

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Muğla'nın iklim vizyonu dünya gündeminde

COP31 kapsamında iki ayrı uluslararası oturumda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin iklim değişikliğiyle mücadele vizyonunu, 2050 iklim nötr hedefini ve gençlerin katılımına dayalı yerel yönetim anlayışını uluslararası platforma taşıdı.

Başkan Aras'ın konuşmalarında öne çıkan iklim finansmanı, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde güçlendirilmesi, uluslararası kent dayanışması ve gençlerin iklim politikalarına aktif katılımı, küresel iklim hedeflerinin yerel düzeyde somut uygulamalara dönüştürülmesi açısından önem taşıdı.