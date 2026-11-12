Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Başkan Aras "İklim mücadelesinde kentler söz sahibi olmalı"

        Başkan Aras "İklim mücadelesinde kentler söz sahibi olmalı"

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen iki önemli uluslararası oturumda Muğla'yı temsil etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Başkan Aras "İklim mücadelesinde kentler söz sahibi olmalı"

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen iki önemli uluslararası oturumda Muğla’yı temsil etti.

        İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolü, sürdürülebilir kent politikaları, karbon emisyonlarının azaltılması ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımının ele alındığı oturumlarda Başkan Aras, Muğla’nın iklim hedeflerini ve yürütülen çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaştı.

        Oturumda iklim krizinin etkilerinin doğrudan kentlerde hissedildiğine dikkat çeken Başkan Aras, artan sıcaklıklar, kuraklık, su kıtlığı, orman yangınları ve aşırı hava olaylarının yerel yönetimlerin sorumluluklarını her geçen gün artırdığını belirtti. İklim değişikliğiyle mücadelede belediyelerin yalnızca alınan kararları uygulayan kurumlar olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Aras, yerel yönetimlerin uluslararası iklim politikalarının oluşturulmasında da söz sahibi olması gerektiğini ifade etti.

        REKLAM

        Başkan Aras, özellikle iklim finansmanına doğrudan erişimin kolaylaştırılması, merkezi ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve iklim politikalarında adil dönüşümün sağlanmasının önemine dikkat çekti.

        Muğla’nın 2050 hedefi: İklim nötr ve dirençli kent

        Uluslararası katılımcılara Muğla’nın iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını anlatan Başkan Aras, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın (SECAP) kentin geleceği açısından önemli bir yol haritası olduğunu belirtti.

        Mart 2026'da Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan plan kapsamında 2 ana amaç, 10 stratejik hedef ve 38 eylem belirlendiğini aktaran Aras, Muğla'nın 2050 yılına kadar iklim nötr ve iklim değişikliğine dirençli bir kent haline getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bu doğrultuda su kaynaklarının korunması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, döngüsel ekonomi uygulamaları, orman yangınlarıyla mücadele ve kıyı ekosistemlerinin korunması gibi alanlarda çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

        REKLAM

        Muğla deklarasyonu uluslararası iş birliğine örnek oldu

        Başkan Aras, ICLEI iş birliğiyle Muğla'da gerçekleştirilen Akdeniz İklim Zirvesi'nde kabul edilen "İklime Dirençli ve Adil Akdeniz Kentleri ve Bölgeleri için Muğla Deklarasyonu’nun önemine de değindi. Deklarasyonun Akdeniz kentleri arasında iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket edilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirten Aras, iklim krizinin sınır tanımayan küresel bir sorun olduğunu, çözümün ise uluslararası dayanışma ve yerel ölçekte hayata geçirilen somut uygulamalardan geçtiğini vurguladı.

        Japonya Pavilyonu’nda gençlerin iklim mücadelesi konuşuldu

        REKLAM

        Başkan Ahmet Aras, COP31 kapsamındaki ikinci konuşmasını Japonya Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Yerel Karbonsuzlaşma Yollarının Şekillendirilmesi: Gençlerle Diyalog’ başlıklı oturumda gerçekleştirdi.

        Japonya Pavilyonu'nda düzenlenen oturuma Japonya Çevre Bakanlığı Küresel Çevre İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Takeshi Sekiya ve Tokyo Vali Yardımcısı Satoshi Yamashita da katıldı. Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği role dikkat çeken Başkan Aras, yeni nesillerin yalnızca geleceğin karar vericileri değil, bugünün iklim politikalarının da aktif paydaşları olması gerektiğini ifade etti.

        REKLAM

        Gençlerin yenilikçi fikirleri, teknolojik becerileri ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla karbon emisyonlarının azaltılmasına önemli katkılar sağlayabileceğini belirten Aras, yerel yönetimlerin gençlerin proje üretmesini ve karar alma mekanizmalarına katılmasını desteklemesi gerektiğini vurguladı.

        Muğla Büyükşehir Gençlik Meclisi uluslararası platformda anlatıldı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisinin çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaşan Başkan Aras, gençlerin kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olmasını önemsediklerini belirtti. Gençlik Meclisi aracılığıyla gençlerin çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kent yaşamı konularında fikir geliştirmelerinin ve projeler üretmelerinin desteklendiğini ifade eden Aras, gençlerin karar alma süreçlerine katılımının daha yaşanabilir kentlerin oluşturulmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

        REKLAM

        Başkan Aras ayrıca Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetlere değinerek çocukların ve gençlerin sporla buluşturulmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bisiklet ve yelken gibi spor branşlarında düzenlenen faaliyetlerin gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirten Aras, özellikle bisiklet kullanımının çevre dostu ulaşım politikaları açısından önem taşıdığını vurguladı. Bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasının karbon salımının azaltılması, sürdürülebilir hareketliliğin geliştirilmesi ve gençlerde çevre bilincinin güçlendirilmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Muğla ile Fukushima gençleri arasında iş birliği önerisi

        Japonya Pavilyonu'ndaki konuşmasında uluslararası gençlik iş birliğine yönelik somut bir öneri de sunan Başkan Aras, Fukushima gençleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi arasında ortak çalışmalar yürütülmesi çağrısında bulundu. İki kentteki gençlerin deneyimlerini paylaşabileceğini belirten Aras, su verimliliği, atıkların azaltılması, düşük karbonlu yaşam ve sürdürülebilir çevre politikaları alanlarında ortak projeler geliştirilebileceğini ifade etti.

        Gençlerin geliştirdiği projelerin uygulamaya geçirilmesi için finansman ve teknik destek mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Başkan Aras, gençlerin iklim politikalarında yalnızca görüş bildiren değil, doğrudan karar veren ve uygulayan aktörler haline gelmesinin önemine dikkat çekti.

        REKLAM

        Muğla'nın iklim vizyonu dünya gündeminde

        COP31 kapsamında iki ayrı uluslararası oturumda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin iklim değişikliğiyle mücadele vizyonunu, 2050 iklim nötr hedefini ve gençlerin katılımına dayalı yerel yönetim anlayışını uluslararası platforma taşıdı.

        Başkan Aras'ın konuşmalarında öne çıkan iklim finansmanı, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde güçlendirilmesi, uluslararası kent dayanışması ve gençlerin iklim politikalarına aktif katılımı, küresel iklim hedeflerinin yerel düzeyde somut uygulamalara dönüştürülmesi açısından önem taşıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber

        Benzer Haberler

        'Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı' 11 ülkenin katılımıyla sürüyor
        'Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı' 11 ülkenin katılımıyla sürüyor
        Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı basın brifinginde denizaltı gücümüz tanıt...
        Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı basın brifinginde denizaltı gücümüz tanıt...
        Bodrum'daki kavgada tutuklanan Portekizli, 4 sezon reality şov programında...
        Bodrum'daki kavgada tutuklanan Portekizli, 4 sezon reality şov programında...
        TIR ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
        TIR ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
        Hamile eşini uçurumdan iterek öldürmekten 6 yıldır cezaevinde olan kocaya,...
        Hamile eşini uçurumdan iterek öldürmekten 6 yıldır cezaevinde olan kocaya,...
        Muğlaspor'un hırçını Mago oldu
        Muğlaspor'un hırçını Mago oldu