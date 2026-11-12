TIR ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yatağan ilçesi Şahinler Mahallesi'nde meydana geldi. Sezayi Ü.’nün (28) kullandığı 09 ASY 358 plakalı TIR ile Recep G.’nin (30) kullandığı 01 BEU 94 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Bilal T.'nin (33) hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü bildirildi.

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