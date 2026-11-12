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        Bodrum'daki kavgada tutuklanan Portekizli, 4 sezon reality şov programında yer almış

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Muhammet K.'nin (17) yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin tutuklanan Portekiz uyruklu özel yat kaptanı Joao Grant Franco'nun (36), ABD'de yayınlanan 'Below Deck' adlı reality şov programında 4 sezon boyunca yer aldığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Bodrum'daki kavgada tutuklanan Portekizli, 4 sezon reality şov programında yer almış

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde Muhammet K.'nin (17) yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin tutuklanan Portekiz uyruklu özel yat kaptanı Joao Grant Franco'nun (36), ABD'de yayınlanan 'Below Deck' adlı reality şov programında 4 sezon boyunca yer aldığı ortaya çıktı.

        Olay, 7 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmede meydana geldi. Alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco (34), henüz bilinmeyen nedenle işletmede küfretmeye başladı. İşletmeciler Muhammet K. ve E.K. (28) ile şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. Başını sert zemine çarpıp yaralanan Muhammet K., kaldırıldığı hastanede 9 Kasım'da yaşamını yitirdi.

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        Güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco, Y.A. ve F.A. gözaltına alındı. Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco tutuklandı, Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        PROGRAMDAN TANINIYOR

        Şüphelilerden Joao Grant Franco'nun, ABD'de yayınlanan 'Below Deck' adlı reality şov programında yer aldığı ortaya çıktı. 1 Temmuz 2013'te yayın hayatına başlayan programda Franco'nun 4 sezon boyunca kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak çalıştığı belirtildi.

        İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

        Özel yatlarda kaptanlık yaptığını ifade eden Franco, emniyetteki ifadesinde suçsuz olduğunu ve kendilerinin saldırıya uğradığını ileri sürdü. Kardeşi Carlos Campbell Franco da ifadesinde kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini savundu. Ağabeyinin Muhammet K.'ye vurmadığını öne süren Carlos Franco, Muhammet K.'nin dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini iddia etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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