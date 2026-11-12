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        Datça'da Körmen Deniz Hudut Gümrük Kapısı açıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde yapımı tamamlanan Körmen Deniz Hudut Gümrük Kapısı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni kapıyla birlikte Gökova Körfezi'ne gelen uluslararası deniz araçlarının Türkiye'ye Datça üzerinden giriş yapabilmesinin önü açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Datça'da Körmen Deniz Hudut Gümrük Kapısı açıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde yapımı tamamlanan Körmen Deniz Hudut Gümrük Kapısı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni kapıyla birlikte Gökova Körfezi'ne gelen uluslararası deniz araçlarının Türkiye'ye Datça üzerinden giriş yapabilmesinin önü açıldı.

        Datça'nın Ege Denizi kıyısında Körmen Limanı'nda yapımı tamamlanan Deniz Hudut Gümrük Kapısı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Uluslararası deniz araçlarının Türkiye'ye giriş işlemlerini gerçekleştirebileceği kapının, bölgedeki deniz ulaşımı ve turizm hareketliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

        Bagaj kontrol XRay cihazları ve bilgisayarlı sistemlerle donatılan gümrük kapısında 2 deniz polisi ve 1 gümrük muhafaza memurunun sürekli görev yapacağı bildirildi. Kapının, sezon içerisinde İstanköy (Kos) Adası ve diğer Yunan adalarına yönelik yolcu taşımacılığına da imkân sağlaması hedefleniyor.

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        Açılış törenine Datça Kaymakamı Murat Atıcı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Turan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Kaya, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Mehmet Örüm, Datça Liman Başkanı Cengiz Kelepçe, Kairos Liman Başkanı Kamil Dönmez ve davetliler katıldı.

        Törende konuşan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Datça'nın Akdeniz tarafında gümrük kapısı bulunduğunu ancak Ege tarafında bu imkanın olmadığını belirterek, Körmen Deniz Hudut Gümrük Kapısı'nın bu eksikliği gidereceğini söyledi.

        Gökova Körfezi'ne gelen uluslararası deniz araçlarının Datça üzerinden Türkiye'ye giriş yapabileceğini ifade eden Atıcı, "Datça olarak Gökova Körfezi'nin tamamına hizmet edeceğiz. Uluslararası gelen yatlar ve deniz araçları buradan ülkemize girişlerini yapacaklar. Sezon içerisinde buradan İstanköy Adası'na ve diğer yerlere de taşımacılıklar olacak" dedi.

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        Atıcı, kapının açılmasında emeği geçen İçişleri Bakanlığına, Göç İdaresi Başkanlığına ve Muğla Valiliğine teşekkür ederek, yeni gümrük kapısının Datça'ya hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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