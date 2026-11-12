'Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'na 11 ülke katılıyor

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı', 11 ülkenin katılımıyla Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Doğu Akdeniz'deki en büyük denizaltısavar savaşı tatbikatı olarak faaliyetle ilgili gazetecilere brifing verildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı gerçekleştiriliyor. Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 'Mavi Balina 2026 Davet Tatbikatı' kapsamında gazetecilere brifing verildi. Brifingde konuşan Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet İşçi, tatbikatın Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesine, dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri arasındaki iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Tuğamiral İşçi, bu yıl gerçekleştirilecek tatbikatın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Türk denizciliğinin temellerinin atıldığı 1886 yılından itibaren aradan geçen 140 yıl boyunca denizaltı filomuz, donanmamızın caydırıcı gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bugün bu köklü mirasın temsilcileri olarak Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın 10'uncusuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk denizaltı filosu 13 aktif denizaltıyla NATO'nun önde gelen filoları arasında yer alıyor. Çevre denizlerimizde denizaltılarımızı etkinlikle konuşlandırmakta ve sualtında sürekli varlık göstermek maksadıyla harekat icra etmekteyiz" dedi.

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'TAKTİK VE USULLERİ DENEMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirileceğini anlatan Tuğamiral İşçi, "Mavi Balina Davet Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde iki yılda bir düzenlenen uluslararası bir denizaltı savunma harbi tatbikatıdır. Bu yıl tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın planlaması, donanma komutanlığımızın kontrolü ve Denizaltı Filosu Komutanlığımızın icrasıyla gerçekleştireceğiz. Katılımcı birlik ve komutanlıkların denizaltı savunma harbine yönelik bilgi, beceri ve harekata hazırlık seviyelerini geliştirmeyi, gerçek harekat şartlarına uygun bir ortamda müşterek harekat icra etme kabiliyetlerini artırmayı ve bu kapsamda uygulanan taktik ve usulleri denemeyi hedefliyoruz. Tatbikatla eş zamanlı olarak karargah ve harekat merkezlerimizin harekatı planlama, sevk ve idare etme kabiliyetlerini de değerlendireceğiz" diye konuştu.

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'15 YABANCI GÖZLEMCİ DE TATBİKATA KATILACAK'

Tatbikatta görev alacak unsurlara ilişkin de bilgi veren Tuğamiral İşçi, "Tatbikatın icra safhasında deniz kuvvetlerimize bağlı 8 denizaltı, 11 harp gemisi, 5 helikopter, 3 deniz karakol uçağı, 2 insansız hava aracı ve 1 insansız sualtı aracı görev alacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 sahil güvenlik botu da tatbikata iştirak edecek. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 bünyesinde İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait ESPS Blas de Lezo ve ESPS Patiño isimli 2 savaş gemisi ile Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait HS Aegean isimli bir savaş gemisi tatbikatta yer alacak. Ayrıca milli kontrolünde ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Bulkeley savaş gemisi, Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir deniz karakol uçağı ve 8 farklı ülkeden 15 yabancı gözlemci de tatbikata katılacak" dedi.

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'4 SAFHADA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet İşçi, katılımcı unsurlar dikkate alındığında tatbikatın önemli bir uluslararası organizasyon olduğunu ifade ederek, "Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın 12 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde personelin katılımıyla dost ve müttefik ülke deniz kuvvetlerinin müşterek harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Tatbikatımızı çalışma grupları ve seyir öncesi konferansı, temel seviye eğitimler, ileri seviye eğitimler ve tatbikat sonu değerlendirme toplantısı olmak üzere 4 safhada gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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'KABİLİYETLERİMİZİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

İlk safhada kuvvetlerin Aksaz ve Dalaman'da toplandığını belirten Tuğamiral İşçi, "Katılımcılarımız, milli imkanlarla Preveze yarı ömür modernizasyonuna tabi tutulan TCG 18 Mart denizaltımızı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde görebilecek. Ayrıca ASELSAN tarafından geliştirilen insansız sualtı aracını inceleme fırsatı bulacak. İnsansız sistemler ana temalı akademik panel faaliyetlerimizi de gerçekleştireceğiz. Denizaltı, su üstü ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştireceğimiz eğitimlerde dost ve müttefik ülke unsurlarıyla müşterek harekat ortamında çalışacağız. Bu eğitimlerle birliklerimizin harekata hazırlık seviyelerini yükseltmeyi, farklı platformlar arasındaki birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi ve bu konudaki kabiliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

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'İŞ BİRLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Tatbikatın son safhasında 19 Kasım'da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında değerlendirme toplantısı yapılacağını kaydeden Tuğamiral İşçi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantıda tatbikat süresince gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden elde ettiğimiz sonuçları kapsamlı şekilde değerlendireceğiz. Elde ettiğimiz sonuçları gelecekteki eğitim ve harekât faaliyetlerimize yansıtmayı, denizaltı savunma harbi alanındaki mevcut kabiliyetlerimizi geliştirmeyi ve dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri arasındaki askeri iş birliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Basın brifinginin ardından ASELSAN’ın 'DERİNGÖZ' ve 'KILIÇ' su altı aracının tanıtımı yapıldı. Brifing salonunda Savunma Sanayi firmalarının ürünlerinin tanıtımının yapıldığı stantlar da gezildi.