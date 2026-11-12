MSKÜ ve Fethiye Belediyesi'nden otizmli bireylere yönelik iş birliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Fethiye Belediyesi arasında Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bilimsel, sosyal ve uygulamalı çalışmalar yürütmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük binasında yapılan imza töreninde MSKÜ Engelsiz Kampüs Birimi hazır bulunurken, protokol MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca arasında imzalandı.

Protokol kapsamında Fethiye Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Niyazi Mete Otizm Parkı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğinde, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylerin sosyal uyum, bağımsız yaşam, istihdam ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bilimsel, sosyal ve uygulamalı çalışmalar yürütülecek.

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Bu kapsamda, Üniversitenin akademik bilgi birikimi ile belediyenin hizmet kapasitesi bir araya getirilerek; OSB olan bireyler ve ailelerine yönelik sürdürülebilir hizmet modelleri geliştirilecek.

Bu protokolün Muğla’ya ve Fethiye’ye hayırlı olmasını dileyen MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversitelerin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirtti.