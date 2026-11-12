Vali Akbıyık'tan Rektör Kaçar'a hayırlı olsun ziyareti

Muğla Gençlik Yılı kapsamında üniversitekamu iş birliğinin en üst seviyeye taşınacağını ifade eden Vali Akbıyık, gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracak ortak projelerin hız kesmeden sürdürüleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar’ı ziyaret eden Vali Akbıyık, üniversitenin Muğla’nın kalkınması ve akademik gelişiminde öncü bir role sahip olduğunu belirtti.

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