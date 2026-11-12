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        Vali Akbıyık'tan Rektör Kaçar'a hayırlı olsun ziyareti

        Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Vali Akbıyık'tan Rektör Kaçar'a hayırlı olsun ziyareti

        Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar’ı ziyaret eden Vali Akbıyık, üniversitenin Muğla’nın kalkınması ve akademik gelişiminde öncü bir role sahip olduğunu belirtti.

        Muğla Gençlik Yılı kapsamında üniversitekamu iş birliğinin en üst seviyeye taşınacağını ifade eden Vali Akbıyık, gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracak ortak projelerin hız kesmeden sürdürüleceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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