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        Aynur okula gitmek için her gün babasının yaptığı asma köprüden geçiyor

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi Aynur İnce (12), okula ulaşabilmek için babası Osman İnce'nin çelik halat ve tahtalarla yaptığı 22 metre uzunluğundaki asma köprüyü kullanıyor. Servis minibüsünün 4 kilometrelik yol bozuk olduğu için evlerine gelmediğini söyleyen Aynur İnce, özellikle yağışlı havalarda kayma ve dereye düşme tehlikesi yaşadığını söyledi. Osman İnce ise, kızı için yaptığı köprünün yetkililer tarafından daha sağlam ve güvenli hale getirilmesini istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Aynur okula gitmek için her gün babasının yaptığı asma köprüden geçiyor

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi Aynur İnce (12), okula ulaşabilmek için babası Osman İnce'nin çelik halat ve tahtalarla yaptığı 22 metre uzunluğundaki asma köprüyü kullanıyor. Servis minibüsünün 4 kilometrelik yol bozuk olduğu için evlerine gelmediğini söyleyen Aynur İnce, özellikle yağışlı havalarda kayma ve dereye düşme tehlikesi yaşadığını söyledi. Osman İnce ise, kızı için yaptığı köprünün yetkililer tarafından daha sağlam ve güvenli hale getirilmesini istedi.

        Menteşe ilçesine bağlı Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan İnce ailesi, Mortuma Deresi'nin karşı kıyısında bulunmaları nedeniyle ulaşım sorunu yaşıyor. Güvenli bir geçiş yolu bulunmadığı için aile, kendi imkanlarıyla çelik halat ve tahtalardan asma köprü yaptı. 7'nci sınıf öğrencisi Aynur İnce de her gün okula gidip evine dönebilmek için yaklaşık 22 metre uzunluğundaki köprüyü kullanıyor. Her gün sabah ve akşam köprüden geçmek zorunda kaldığını belirten Aynur İnce, özellikle yağışlı havalarda korktuğunu söyledi. Tahtaların ıslanmasıyla kayma tehlikesinin arttığını anlatan İnce, arkadaşlarıyla görüşmek ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için de köprüyü kullanmak zorunda kaldığını belirterek, "Her gün sabah akşam bu köprüden geçiyorum. Ama tahtalar ıslak olduğu için düşme tehlikesi yaşıyorum. Bakkala ekmek almaya gitmek için de karşıya geçmem gerekiyor. Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum ama geçemiyorum. Bazen çok fazla yağmur oluyor, dere de yükseldiği için tehlikeli oluyor. Annemler evde olmayınca geçmeye korktuğum için karşıda kalıyorum. Servis beni evden almıyor çünkü yukarıdaki 4 kilometrelik yol bozuk. Servis gelmeyince babam benim için köprü yaptı" dedi.

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        'SAĞLAM VE GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUM'

        Aynur'un babası Osman İnce ise kızının güvenli şekilde okula gidip gelebilmesi için kendi imkanlarıyla köprü yapmak zorunda kaldığını söyledi. Yaklaşık 22-23 metre uzunluğundaki köprünün zamanla yıprandığını, yağışlı havalarda dere suyunun yükselmesiyle tahtaların zarar gördüğünü belirten İnce, "Bu köprüyü çelik halat ve tahtalardan yaptım ama artık eskiyor. Bazen dere yükselince tahtaları götürüyor, yeniden değiştirmek zorunda kalıyorum. Kızım her gün bu köprüden geçiyor. Yetkililerden köprünün daha sağlam ve güvenli hale getirilmesini istiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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