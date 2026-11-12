Datça'da Körmen Yat Limanı Deniz Hudut Kapısı hizmete açıldı

Karaköy Mahallesi'nde Datça Kaymakamı Murat Atıcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen açılış, bölge turizmi ve ekonomisi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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