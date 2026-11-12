Bodrum'daki cinayet zanlısının 4 sezon televizyon programında görev aldığı ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki mağaza çalışanı Muhammet Koyabakan'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin tutuklanan Portekiz uyruklu yat kaptanı Joao Grant Franco'nun, ABD'de yayımlanan "Below Deck" adlı televizyon programında 4 sezon görev aldığı belirlendi.

Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir giyim mağazasında yaşanan ve Koyabakan'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin şüphelilerin emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Özel yatlarda kaptanlık yaptığını belirten Joao Grant Franco'nun, suçlamaları reddederek saldırıya uğradıklarını öne sürdüğü öğrenildi.

Diğer şüpheli Carlos Campbell Franco ise olay sırasında alkollü olduklarını, ağabeyinin Koyabakan'a vurmadığını ve gencin dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini iddia etti.

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Kendini korumak amacıyla karşılık verdiğini savunan Carlos Franco, yere düştükten sonra Koyabakan'a vurmadığını ve ona yardım etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Öte yandan tutuklu şüpheli Joao Grant Franco'nun, 2013'te yayın hayatına başlayan ABD yapımı "Below Deck" adlı reality televizyon programında 4 sezon boyunca kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak görev yaptığı tespit edildi.

- Olay

Bodrum'da 8 Kasım'da Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmeye gelen 2 yabancı uyruklu ile işletme yetkilileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.

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Ağır yaralanan Muhammet Koyabakan (17), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden Portekiz uyruklu Joao Grant Franco ve Carlos Campbell Franco tutuklanmıştı.