MSKÜ'lü bilim insanı, dünya çapındaki yaban kedileri uzmanları arasına katıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin İlemin, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) Yaban Kedileri Uzman Grubu üyeliğine seçildi.

Başta karakulaklar olmak üzere yabani memeli türleri üzerine araştırmalar yürüten İlemin, yaban kedilerinin araştırılması ve korunması için çalışan uluslararası bilim ağına dahil oldu.

MSKÜ Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi ve Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan İlemin, IUCN Türlerin Yaşamını Sürdürme Komisyonu (SSC) bünyesinde faaliyet gösteren Yaban Kedileri Uzman Grubu'nda görev yapacak.

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65 ülkeden 200'ü aşkın bilim insanı ve doğa koruma uzmanını bir araya getiren grup, yaban kedilerinin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda türlerin IUCN Kırmızı Liste değerlendirmeleri yapılıyor, koruma stratejileri ve eylem planları hazırlanıyor.

Türkiye'de yaban hayatının araştırılması ve korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren İlemin, özellikle karakulakların yaşam alanları, popülasyon yapıları, genetik çeşitlilikleri ve karşı karşıya oldukları tehditleri inceliyor.

Saha çalışmalarında fotokapan ve radyo vericilerinden yararlanan İlemin, elde ettiği verileri genetik araştırmalarla destekliyor. Türkiye'deki karakulak popülasyonunun genetik yapısı ve farklı yaban kedisi türlerinin aynı coğrafyada birlikte yaşama biçimleri de araştırma konuları arasında yer alıyor.

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İlemin ayrıca IUCN Yaban Kedileri Uzman Grubu'nun karakulak için yürüttüğü Yeşil Statü değerlendirme çalışmalarına katkı sunuyor.

İlemin'in uluslararası uzman grubuna katılımının, Türkiye'de yürütülen yaban hayatı araştırmalarından elde edilen bilgi ve deneyimin küresel koruma çalışmalarına aktarılmasına katkı sağlaması bekleniyor.