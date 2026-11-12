Muğla'da farklı ülkelerden gençler barış ve doğa için fidan dikti

Muğla'da üniversite öğrencileri ile Polonya, İspanya ve Litvanya'dan gelen gençler, doğanın korunmasına ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ Gençlik Projesi "Connect Positively on Social Media" kapsamında Muğla'da bulunan gençler, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla fidanları toprakla buluşturdu.

Polonya, İspanya ve Litvanya'nın yanı sıra Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden gençlerin katıldığı etkinlikte, dijital dünyada olumlu iletişim ve bilinçli sosyal medya kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Erol Kütahya, etkinlikte yaptığı konuşmada, uluslararası gençlik projeleriyle gençlerin gelişimine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Projenin gençlerin dijital dünyada sağlıklı ve bilinçli iletişim kurmalarını amaçladığını ifade eden Kütahya, bu anlayışı doğaya taşıdıklarını kaydetti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin akademisyenlerine proje sürecindeki katkılarından dolayı teşekkür eden Kütahya, "Diktiğimiz her bir fidanın, ülkelerimiz arasındaki dostluğa ve dünya barışına güç katmasını diliyorum." dedi.

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Etkinlik, gençlerin fidanlara can suyu vermesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.