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        MSKÜ ile Fethiye Belediyesi otizmli bireyler için iş birliği yaptı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Fethiye Belediyesi arasında otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:31 Güncelleme:
        MSKÜ ile Fethiye Belediyesi otizmli bireyler için iş birliği yaptı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Fethiye Belediyesi arasında otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        MSKÜ Rektörlük binasında düzenlenen törende protokol, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından imzalandı. Törende üniversitenin Engelsiz Kampüs Birimi de hazır bulundu.

        Protokol kapsamında, Fethiye Belediyesine bağlı Niyazi Mete Otizm Parkı ile üniversite iş birliğinde otizmli bireylerin sosyal uyum, bağımsız yaşam ve istihdam olanaklarının geliştirilmesine yönelik bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yürütülecek.

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        Üniversitenin akademik birikimi ile belediyenin hizmet kapasitesinin bir araya getirileceği iş birliğiyle otizmli bireyler ve ailelerine yönelik sürdürülebilir hizmet modelleri geliştirilmesi hedefleniyor.

        Rektör Kaçar, protokolün Muğla ve Fethiye için hayırlı olmasını dileyerek, üniversitelerin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirtti.

        Belediye Başkanı Karaca da üniversitenin desteğinden dolayı Kaçar'a teşekkür ederek, iş birliğinin hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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