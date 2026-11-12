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        Kesilen ağacın altında kalan orman işçisi öldü

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kesim sırasında üzerine çam ağacı devrilen orman işçisi Serkan Boztepe (43), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Kesilen ağacın altında kalan orman işçisi öldü

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kesim sırasında üzerine çam ağacı devrilen orman işçisi Serkan Boztepe (43), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Menteşe ilçesi Zeytin Mahallesi’nde meydana geldi. Denizova Orman İşletme Şefliği’nde görevli Serkan Boztepe, kesilen çam ağacının altında kaldı. Çalışma arkadaşları tarafından ağacın altından çıkartılan Boztepe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından Serkan Boztepe’nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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