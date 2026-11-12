Kesilen ağacın altında kalan orman işçisi öldü

Olay, saat 13.30 sıralarında Menteşe ilçesi Zeytin Mahallesi’nde meydana geldi. Denizova Orman İşletme Şefliği’nde görevli Serkan Boztepe, kesilen çam ağacının altında kaldı. Çalışma arkadaşları tarafından ağacın altından çıkartılan Boztepe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından Serkan Boztepe’nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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