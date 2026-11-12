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        Toplam 83 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalandı

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 38, 22 ve 23 yıl 5 ay olmak üzere toplam 83 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan üç şahıs ile ilgili yapılan izleme ve saha çalışmalarında, şahısların Antalya'nın Kaş ilçesinde oldukları tespit edildi. Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında toplam 83 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Toplam 83 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalandı

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 38, 22 ve 23 yıl 5 ay olmak üzere toplam 83 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan üç şahıs ile ilgili yapılan izleme ve saha çalışmalarında, şahısların Antalya’nın Kaş ilçesinde oldukları tespit edildi. Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında toplam 83 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, 31 Ekim 2025 tarihinden bu yana 4 ayrı dosyadan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., 31 Ekim 2025 tarihinden bu yana 3 ayrı dosyadan 23 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.S. ve 3 Kasım 2025 tarihinden bu yana 2 ayrı dosyadan 22 yıl hapis cezası bulunan S.Y.’nin Kaş ilçesinde bir sitede bulunduğu belirlendi.

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        Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü izleme ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen 3 farklı adrese, operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şahıs yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

        Yakalanan şahıslar, gerekli işlemlerin ardından Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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