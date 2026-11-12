Kırmızı ışıkta duran motosiklete başka motosiklet çarptı; 1 ölü yaralı (2)
Giriş: 12.11.2026 - 20:13 Güncelleme:
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Bodrum’da, Batuhan E.‘nin yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Batuhan E.’nin kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen motosikletin çarptığı ve savrularak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi,
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
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