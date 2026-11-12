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        Muğla Büyükşehir 'Çocuk Senfoni Orkestrası' kuruyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, çocukların sanatla buluşmasını sağlamak ve müzik alanındaki gelişimlerini desteklemek amacıyla Çocuk Senfoni Orkestrasını hayata geçiriyor. Çocuklara birlikte müzik yapma deneyimi kazandırmayı amaçlayan orkestra, genç yetenekleri bir araya getirerek kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Muğla Büyükşehir 'Çocuk Senfoni Orkestrası' kuruyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, çocukların sanatla buluşmasını sağlamak ve müzik alanındaki gelişimlerini desteklemek amacıyla Çocuk Senfoni Orkestrasını hayata geçiriyor. Çocuklara birlikte müzik yapma deneyimi kazandırmayı amaçlayan orkestra, genç yetenekleri bir araya getirerek kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunacak.

        Orkestra üyeleri seçmelerle belirlenecek

        Çocuk Senfoni Orkestrasında yer almak isteyen 717 yaş aralığındaki çocuklar, 15 Kasım15 Aralık 2026 tarihleri arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’ne ücretsiz başvuruda bulunabilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek seçmelerle orkestrada yer alacak öğrenciler belirlenecek.

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        Çocuk Senfoni Orkestrası ile müziğe ilgi duyan çocukların yeteneklerini keşfetmeleri, sanatsal becerilerini geliştirmeleri ve orkestra deneyimi kazanmaları hedefleniyor. Proje kapsamında çocukların erken yaşta müzik kültürü edinmeleri ve ortak üretim süreçlerine katılmaları desteklenecek.

        Başvurular 15 Kasım’da başlıyor

        Orkestraya katılmak isteyen çocuklar ve aileleri, başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgiye www.mugla.bel.tr adresinden veya 444 48 01 numaralı çağrı merkezinin 19311933 dâhili hatlarından ulaşabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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