Muğla Büyükşehir 'Çocuk Senfoni Orkestrası' kuruyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, çocukların sanatla buluşmasını sağlamak ve müzik alanındaki gelişimlerini desteklemek amacıyla Çocuk Senfoni Orkestrasını hayata geçiriyor. Çocuklara birlikte müzik yapma deneyimi kazandırmayı amaçlayan orkestra, genç yetenekleri bir araya getirerek kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunacak.

Orkestra üyeleri seçmelerle belirlenecek

Çocuk Senfoni Orkestrasında yer almak isteyen 717 yaş aralığındaki çocuklar, 15 Kasım15 Aralık 2026 tarihleri arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’ne ücretsiz başvuruda bulunabilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek seçmelerle orkestrada yer alacak öğrenciler belirlenecek.

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Çocuk Senfoni Orkestrası ile müziğe ilgi duyan çocukların yeteneklerini keşfetmeleri, sanatsal becerilerini geliştirmeleri ve orkestra deneyimi kazanmaları hedefleniyor. Proje kapsamında çocukların erken yaşta müzik kültürü edinmeleri ve ortak üretim süreçlerine katılmaları desteklenecek.

Başvurular 15 Kasım’da başlıyor

Orkestraya katılmak isteyen çocuklar ve aileleri, başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgiye www.mugla.bel.tr adresinden veya 444 48 01 numaralı çağrı merkezinin 19311933 dâhili hatlarından ulaşabilecek.