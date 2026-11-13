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        Seydikemer Süt OSB'de çalışmalar değerlendirildi

        Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, bölgenin altyapı çalışmaları ve parselasyon süreçleri ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Seydikemer Süt OSB'de çalışmalar değerlendirildi

        Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, bölgenin altyapı çalışmaları ve parselasyon süreçleri ele alındı.

        Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgedeki altyapı çalışmaları, parselasyon süreçleri, süt üretimi ve hayvancılık başta olmak üzere ilçenin tarımsal kalkınmasına yönelik hedefler değerlendirildi.

        Öte yandan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Kemal Hıra, Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti üyeliğine dahil oldu. Toplantıda konuşan Vali İdris Akbıyık, kamu kurumları ve meslek odalarının iş birliğiyle hayata geçirilen yatırımın bölge üreticileri ve Muğla ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

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