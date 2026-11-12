Bodrum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücü tutuklandı

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralı motosikletli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bölgedeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir motosiklete çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada tedavisi tamamlanan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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