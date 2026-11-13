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        Doç. Dr. Oral Tapan, "Zatürre'de erken tanı hayat kurtarır"

        2009 yılından bu yana 12 Kasım 'Dünya Pnömoni (zatürre) Günü' zatürre konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, koruyucu sağlık önlemlerine dikkat çekmek ve önlenebilir ölümlerin önüne geçmek amacıyla anılıyor. Dünya Pnömoni Günü kapsamında, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Oral Tapan pnömoni (zatürre) hastalığı, belirtileri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Doç. Dr. Oral Tapan, "Zatürre'de erken tanı hayat kurtarır"

        2009 yılından bu yana 12 Kasım ‘Dünya Pnömoni (zatürre) Günü’ zatürre konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, koruyucu sağlık önlemlerine dikkat çekmek ve önlenebilir ölümlerin önüne geçmek amacıyla anılıyor. Dünya Pnömoni Günü kapsamında, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Oral Tapan pnömoni (zatürre) hastalığı, belirtileri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

        Zatürre’nin belirtileri

        Doç. Dr. Oral Tapan, "Pnömoni (zatürre), akciğer dokusunun enfeksiyonu sonucu gelişen ve her yaş grubunda görülebilen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler, küçük çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Zatürrenin başlıca belirtilerine dikkat! ateş, titreme ve öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik ve genel durum bozukluğu. Özellikle ileri yaştaki bireylerde zatürre, yüksek ateş olmaksızın yalnızca bilinç bulanıklığı, iştahsızlık veya belirgin halsizlik gibi belirtilerle de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle belirtilerin erken fark edilmesi ve zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması büyük önem taşımaktadır" dedi.

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        "Zatürreden korunmak mümkün"

        Zatürre’ye karşı alınabilecek koruyucu önlemler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özge Oral Tapan, özellikle risk grubundaki bireylerin şu hususlara dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Yaşa ve risk durumuna uygun pnömokok ve grip aşılarını yaptırmak, sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak, ie hijyenine ve solunum yolu enfeksiyonlarından korunma kurallarına dikkat etmek, diyabet, KOAH ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların düzenli takibini yaptırmak ve antibiyotikleri yalnızca hekim önerisiyle kullanmak gerekir. Zatürre, erken tanı ve uygun tedaviyle çoğu zaman başarıyla tedavi edilebilmektedir. Ancak tanı ve tedavide yaşanabilecek gecikmeler, özellikle risk grubundaki bireylerde hayati tehlikeye neden olabilmektedir" dedi.

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        Geçmeyen öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Özge Oral Tapan, vatandaşlarımızın ihtiyaç duymaları halinde tanı ve tedavi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniklerine başvurulabileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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