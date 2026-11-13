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        Başkan Aras COP31'de AB ve BM Türkiye Pavilyonlarına katıldı

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin rolünü ve kentlerin sürdürülebilir geleceğini ele alan oturumlara ev sahipliği yapıyor. Konferans kapsamında Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Türkiye pavilyonlarında düzenlenen iki ayrı oturumda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklim değişikliğine karşı yerel düzeyde yürütülen çalışmaları ve Muğla'nın 2050 iklim nötr kent hedefini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Başkan Aras COP31'de AB ve BM Türkiye Pavilyonlarına katıldı

        Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin rolünü ve kentlerin sürdürülebilir geleceğini ele alan oturumlara ev sahipliği yapıyor. Konferans kapsamında Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Türkiye pavilyonlarında düzenlenen iki ayrı oturumda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklim değişikliğine karşı yerel düzeyde yürütülen çalışmaları ve Muğla’nın 2050 iklim nötr kent hedefini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

        Başkan Aras: "Uluslararası hedefleri yerelde uygulamaya kararlıyız"

        Avrupa Birliği Pavilyonu’nda gerçekleştirilen "Uygulamada Dirençli Kentler: İklime Dirençli Kentsel Gelecek İçin Yerel Eylem, Uyum ve Ortaklıklar" başlıklı oturuma Avrupa Komisyonu, Avrupa Bölgeler Komitesi, Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler (ICLEI) ve yerel yönetim temsilcileri katıldı.

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        Oturumda konuşan Başkan Ahmet Aras, iklim değişikliğine uyum ve karbon emisyonlarının azaltılmasının birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Muğla’nın 2050 yılında iklim nötr kent olma hedefinin önemine dikkat çeken Başkan Aras, uluslararası iklim politikalarını yerel uygulamalara dönüştürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

        Muğla’nın iklim projeleri uluslararası gündemde

        Muğla’da iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik yürütülen çalışmaları aktaran Başkan Aras, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile geliştirilen 63 milyon avroluk finansman paketi kapsamında su kayıplarının azaltılması, altyapının güçlendirilmesi ve akıllı su yönetiminin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Başkan Aras ayrıca orman yangınları, sel ve aşırı sıcaklara karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirildiğini, Bodrum kıyılarında karbon tutma kapasitesine sahip deniz çayırlarının haritalandırıldığını ifade etti.

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        Akdeniz kentleri iklim için ortak hareket ediyor

        İklim kriziyle mücadelede uluslararası dayanışmanın önemine değinen Başkan Aras, Muğla öncülüğünde hazırlanan "İklime Dirençli ve Adil Akdeniz Kentleri ve Bölgeleri için Muğla Deklarasyonu"nun 50 kent ve bölgesel kurum tarafından imzalandığını belirtti.

        Muğla’nın UCLG, MedCities, ICLEI ve Eurocities gibi uluslararası ağlarla yürüttüğü iş birliklerine dikkat çeken Başkan Aras, Nice, Barselona ve Korsika ile geliştirilen ortak çalışmaları da katılımcılarla paylaştı.

        Bu kapsamda Barselona’nın 2030 yılı kentsel ağaçlandırma girişiminin Muğla’nın yerel şartlarına uyarlanması, Akdeniz’deki Posidonia deniz çayırlarının korunması ve doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin önemini vurguladı.

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        Başkan Aras BM Türkiye Pavilyonu’nda yerel yönetimlerin rolünü anlattı

        Başkan Ahmet Aras, COP31 kapsamında Birleşmiş Milletler Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilen "Belediye Diyaloglarından COP31’e: Yerel Liderlik, Kapsayıcı Kentsel Dirençlilik ve Sürdürülebilir Dönüşüm" başlıklı oturumda da konuşmacı olarak yer aldı.

        Birleşmiş Milletler, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, UCLGMEWA, ICLEI, WALD ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen, COP31 Üst Düzey İklim Şampiyonu tarafından desteklenen oturumda, yerel yönetimlerin iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasındaki rolü ele alındı.

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        Başkan Aras, belediyelerin iklim kriziyle mücadelede yalnızca alınan kararları uygulayan kurumlar olarak görülmemesi gerektiğini, karar alma süreçlerinde de etkin rol üstlenmelerinin önem taşıdığını vurguladı.

        Muğla ve Gaziantep’teki İklim Diyalogları COP31’e taşındı

        COP31 hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloglarının sonuçlarını değerlendiren Başkan Aras, 29 Eylül 2026 tarihinde Muğla’da düzenlenen buluşmada kıyı ve kentsel dirençlilik, su güvenliği, biyolojik çeşitlilik, turizmin çevresel etkileri ve doğa temelli çözümlerin ele alındığını belirtti. Gaziantep’te gerçekleştirilen toplantıda ise yeşil sanayi dönüşümü, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve kapsayıcı yerel kalkınma konularının öne çıktığını ifade etti.

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        İklim politikalarının her kentin kendine özgü ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini belirten Başkan Aras, yerel iklim eylemlerinin güçlendirilmesi için dört temel önceliğe dikkat çekti. Başkan Aras; çok düzeyli iklim yönetişimi, iklim finansmanına erişim, adil ve kapsayıcı dönüşüm ile kentler arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

        Yerel iklim eylemi için ortak çağrı

        Muğla ve Gaziantep’te gerçekleştirilen politika diyaloglarından elde edilen sonuçların ortak bir "Yerel İklim Eylemi Çağrısı" altında birleştirilmesini önemsediklerini belirten Başkan Aras, iklim hedeflerinin somut projelere dönüşebilmesi için finansman kaynaklarının, teknik kapasitenin ve uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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        COP31’in kentler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Aras, başarılı yerel uygulamaların yaygınlaştırılmasının iklime dirençli bir gelecek için belirleyici olduğunu söyledi.

        Başkan Aras ayrıca COP31’in Türkiye’de düzenlenmesinde emeği geçen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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