Menteşe Belediyesi'nden kırsal mahalle sakinlerine sağlık desteği

Etkinlikte ayrıca Menteşe Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından vatandaşlara psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Program kapsamında mahalle sakinlerine temel sağlık ölçümleri yapılırken, tıbbi cihazların doğru kullanımı konusunda eğitimler verildi. Sağlık okuryazarlığı, gebelik süreci ve kanserde erken teşhisin önemi hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Buluşmaları’ kapsamında Çatakbağyaka Mahallesi’nde vatandaşlara yönelik sağlık bilgilendirme ve destek çalışması gerçekleştirildi.

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