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        Menteşe Belediyesi'nden kırsal mahalle sakinlerine sağlık desteği

        Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam Buluşmaları' kapsamında Çatakbağyaka Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik sağlık bilgilendirme ve destek çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Menteşe Belediyesi'nden kırsal mahalle sakinlerine sağlık desteği

        Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Buluşmaları’ kapsamında Çatakbağyaka Mahallesi’nde vatandaşlara yönelik sağlık bilgilendirme ve destek çalışması gerçekleştirildi.

        Program kapsamında mahalle sakinlerine temel sağlık ölçümleri yapılırken, tıbbi cihazların doğru kullanımı konusunda eğitimler verildi. Sağlık okuryazarlığı, gebelik süreci ve kanserde erken teşhisin önemi hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Etkinlikte ayrıca Menteşe Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından vatandaşlara psikososyal destek hizmeti sunuldu.

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, vatandaşların sağlık bilincini artırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerini mahallelere ulaştırmak amacıyla Sağlıklı Yaşam Buluşmalarının devam edeceğini belirtti.

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