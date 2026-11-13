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        Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü başladı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 9-20 Kasım'da gerçekleştirilen tatbikatın basın ve seçkin gözlemci günü dolayısıyla Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan TCG Salihreis gemisinde brifing verildi.

        Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet İşçi, brifingde tatbikatın amacı, önemi ve icra safhaları hakkında bilgi verdi.

        Tatbikatın Türk Deniz Kuvvetlerinin harekat kabiliyetini geliştirmesinin yanı sıra dost ve müttefik ülkeler arasındaki işbirliği ve birlikte çalışabilirliği artırmayı hedeflediğini belirten İşçi, organizasyonun Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlaması, Donanma Komutanlığının kontrolü ve Denizaltı Filosu Komutanlığının icrasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

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        Mavi Balina Tatbikatı'nın Türk denizcilik tarihi açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden İşçi, "Türk denizciliğinin temellerinin atıldığı 1886'dan itibaren aradan geçen 140 yıl boyunca denizaltı filomuz, donanmamızın caydırıcı gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bugün, bu köklü mirasın temsilcileri olarak Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın 10'uncusuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Türk Denizaltı Filosu'nun 13 aktif denizaltısıyla NATO'nun önde gelen filoları arasında bulunduğunu aktaran İşçi, filonun çevre denizlerde etkin şekilde görev yaptığını kaydetti.

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        İki yılda bir düzenlenen uluslararası tatbikatın temel amacının denizaltı savunma harbine yönelik bilgi, beceri ve hazırlık seviyesini geliştirmek olduğunu belirten İşçi, gerçek harekat koşullarına uygun ortamda müşterek harekat kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

        İşçi, tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8 denizaltı, 11 harp gemisi, 5 helikopter, 3 deniz karakol uçağı, 2 insansız hava aracı ve 1 insansız sualtı aracının görev alacağını, Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 botun da tatbikata katılacağını aktardı.

        - 12 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde personel katılıyor

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        Tatbikata dost ve müttefik ülkelerin de katıldığını belirten İşçi, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 bünyesinde İspanya'ya ait 2, Yunanistan'a ait 1 savaş gemisinin görev yapacağını, ABD Deniz Kuvvetlerine ait bir savaş gemisinin de milli kontrolünde tatbikata katılacağını söyledi.

        Pakistan Deniz Kuvvetlerinden bir deniz karakol uçağının da yer alacağı tatbikatta, 7 ülkeden 13 yabancı gözlemcinin bulunacağını belirten İşçi, 12 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde personelin katılımının beklendiğini ifade etti.

        Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Mustafa Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Baybars Küçükatay, Kurtarma Sualtı Harekat Komutanı Tümamiral Eren Günay Kaya ve görevli komutanlar takip etti.

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        Seçkin gözlemci günü kapsamında 7 ülkeden 8 askeri ataşe ile 13 gözlemci de tatbikatı izledi.

        Tatbikatta "Denizaltı ve Sualtı Taarruz Harekatı" ile "Denizaltı ve Deniz Hava Harekatı" kapsamında işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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