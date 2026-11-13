Geri dönüşümden gelen enerji 348 Milyon Kwh'ı aştı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen Fethiye, Ortaca, Datça, Marmaris, Menteşe ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde evsel ve ticari nitelikli tehlikesiz atıkların çevre mevzuatına uygun şekilde bertarafı sağlanıyor. Tesislerde atıkların bertarafının yanı sıra geri kazanım ve enerji üretimine yönelik uygulamalar da yürütülüyor.

Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde bulunan enerji tesisleri, toplam 12 MW kurulu güçle elektrik üretiyor. Düzenli depolama sahalarında oluşan metan gazı özel sistemlerle toplanarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

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348 Milyon kWh’ı aşan elektrik üretimi

Tesislerde bugüne kadar toplam 348 milyon 68 bin 466 kWh elektrik enerjisi üretildi. 2014 yılından bu yana bertaraf edilen 4 milyon 979 bin 668 ton atıktan oluşan 213 milyon 166 bin 717 metreküp metan gazı enerji üretiminde değerlendirildi.

Metan gazının kontrolsüz biçimde atmosfere salınması yerine enerji üretiminde kullanılmasıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanırken, atıklardan yenilenebilir enerji elde edilerek kaynakların verimli kullanılması destekleniyor.

63 Bin tonun üzerinde ambalaj atığı geri kazanıldı

Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde yürütülen çalışmalar kapsamında ambalaj atıkları da ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Bugüne kadar tesislerde toplam 63 bin 570 ton ambalaj atığının ayrıştırılması ve geri dönüşümü sağlandı.

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Başkan Aras: "Muğla’yı geleceğe hazırlıyoruz"

Muğla’nın doğasını koruyan, sürdürülebilir ve örnek bir kent olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendiren uygulamalarla Muğla’yı geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi; atıkların çevreye zarar vermeden yönetilmesi, geri kazanım oranlarının artırılması ve atıklardan enerji elde edilmesine yönelik çalışmalarıyla döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda uygulamalarını sürdürüyor.