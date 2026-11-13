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        Mavi Balina-2026 Tatbikatı'nda Seçkin Gözlemci Günü başladı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Balina2026 Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı açıklarında başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katıldığı tatbikatta, 12 ülkeden unsurlar ve gözlemciler ile yaklaşık 4 bin 500 personel görev alıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Mavi Balina-2026 Tatbikatı'nda Seçkin Gözlemci Günü başladı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Balina2026 Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı açıklarında başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katıldığı tatbikatta, 12 ülkeden unsurlar ve gözlemciler ile yaklaşık 4 bin 500 personel görev alıyor.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde iki yılda bir gerçekleştirilen uluslararası denizaltı savunma harbi tatbikatı Mavi Balina2026, 920 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra ediliyor. Tatbikat kapsamında ilk kez düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı açıklarında başladı. Programa Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Mustafa Kaya ve Harp Filo Komutanı Tümamiral Kenan Kaan Türkkan katıldı.

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        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu TCG Salihreis gemisine geldiğinde basın mensuplarına "Türk Deniz Kuvvetleri başta denizaltılarımız olmak üzere tüm unsurları ile her zaman göreve hazırdır" mesajını verdi.

        TCG Salihreis fırkateyninde gerçekleştirilen programda, tatbikatın kapsamı, katılımcı ülkelerin deniz unsurları, icra edilecek faaliyetler ve denizaltı savunma harbine yönelik eğitimler hakkında basın mensuplarına brifing verildi.

        Seçkin Gözlemci Günü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan alan TCG Salihreis fırkateyni, saat 10.30'da limandan ayrıldı.

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        Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının görev aldığı tatbikata, Türkiye, İspanya ve Yunanistan'a ait gemilerden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu2 (SNMG2) de katılıyor. ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Berkeley muhribi ile Pakistan'a ait bir deniz karakol uçağının da yer aldığı tatbikatta, 12 ülkeden unsurlar ve gözlemciler ile yaklaşık 4 bin 500 personel görev yapıyor.

        Tatbikatta denizaltı savunma harbi başta olmak üzere katılımcı ülkelerin müşterek harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi, deniz unsurları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve farklı senaryolar üzerinden birlikte çalışabilirliğin artırılması amaçlanıyor.

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        Tatbikat kapsamında düzenlenen brifingde konuşan Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet İşçi, Türk denizaltıcılığının 140 yıllık geçmişine dikkat çekti.

        Türk Denizaltı Filosu'nun donanmanın caydırıcı gücünün önemli unsurlarından biri olduğunu belirten İşçi, "Türk denizciliğinin temellerinin atıldığı 1886 yılından itibaren geçen 140 yıl boyunca denizaltı filomuz, donanmamızın caydırıcı gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bugün bu köklü mirasın temsilcileri olarak Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın 10'uncusuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Denizaltı Filosu, sahip olduğu 13 aktif denizaltı ile NATO'nun önde gelen filoları arasındadır" dedi.

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        Tatbikatın katılımcı ülkeler arasındaki askeri iş birliğine katkı sağladığını vurgulayan Tuğamiral İşçi, şunları kaydetti:

        "Mavi Balina2026 Davet Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde iki yılda bir düzenlenen uluslararası bir denizaltı savunma harbi tatbikatıdır. Temel amacımız, katılımcı birlik ve komutanlıkların denizaltı savunma harbine yönelik bilgi, beceri ve harekata hazırlık seviyelerini geliştirmek, gerçek harekat şartlarına uygun bir ortamda müşterek harekat icra etme kabiliyetlerini artırmak ve uygulanan taktik ve usulleri denemektir."

        Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine 8 ülkeden 14 gözlemci ile 9 askeri ataşe katılıyor.

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        Program kapsamında katılımcılara Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı savunma harbi alanındaki harekat kabiliyetleri ve tatbikatta görev alan deniz unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi veriliyor. Doğu Akdeniz'de 20 Kasım'a kadar devam edecek Mavi Balina2026 Davet Tatbikatı ile dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, ortak harekat yeteneklerinin artırılması ve denizaltı savunma harbine yönelik taktik ve usullerin gerçekçi senaryolarla denenmesi hedefleniyor.

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