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        Bodrum'un altyapısına 513 milyon TL'lik yatırım

        MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum'un altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bodrum'un altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve su kaynaklarının korunması yönündeki talimatları doğrultusunda yürütülen proje ile bölgedeki atıksu sistemi yeniden düzenlenirken, arıtılan su da yeniden kullanıma kazandırılarak mevcut kaynakların korunmasına yardımcı olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Bodrum'un altyapısına 513 milyon TL'lik yatırım

        MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum'un altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bodrum'un altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve su kaynaklarının korunması yönündeki talimatları doğrultusunda yürütülen proje ile bölgedeki atıksu sistemi yeniden düzenlenirken, arıtılan su da yeniden kullanıma kazandırılarak mevcut kaynakların korunmasına yardımcı olacak.

        Atıksu tek merkezde toplanıyor

        MUSKİ tarafından yürütülen projenin atıksu ayağı kapsamında 14 bin metre atıksu terfi hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 1 yeni atıksu terfi merkezi inşa edilirken mevcut 3 terfi merkezinde de yenileme çalışması yapılacak. Böylece Ortakent, Bitez ve Konacık Atıksu Arıtma Tesisleri devre dışı bırakılarak bu bölgelerin atıksuları Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi'ne aktarılacak. Ortakent, Bitez, Konacık, Bodrum Merkez ve Gümbet mahallelerinden gelen atıksuların tek merkezde toplanacağı sistemle toplam 250 bin kişilik eşdeğer nüfusa hizmet verilebilecek.

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        Arıtılan su 300 hektarlık alanın sulanmasında kullanılacak

        Projenin bir diğer önemli ayağını ise arıtılan suyun yeniden değerlendirilmesi oluşturuyor. Bu kapsamda 11 bin metre gri su hattı imalatı yapılırken Bitez Mahallesi'ne 500 metreküp kapasiteli gri su deposu inşa edilecek.

        Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi'nde günlük 30 bin metreküp kapasiteyle arıtılacak atıksudan saniyede 300 litre su yeniden kullanıma kazandırılacak. Elde edilen su, MUSKİ tarafından park, bahçe ve yeşil alanların sulanmasında kullanılacak, vatandaşların talepleri doğrultusunda sulama ihtiyaçları için de kullanıma sunulacak. Böylece yaklaşık 300 hektarlık alan, yani 420 futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi sulanarak içme suyu kaynakları üzerindeki baskı azaltılacak ve mevcut su kaynaklarının korunmasına önemli katkı sağlanacak.

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        Projenin Bodrum'a sağlayacağı katkılara ve Muğla genelinde sürdürülen altyapı yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Bodrum'un altyapı geleceği açısından son derece kritik ve stratejik bir yatırımı hayata geçireceklerini, Ortakent, Bitez ve Konacık bölgelerindeki atıksu altyapısını modernize ederek tüm sistemi Gümbet Atıksu Arıtma Tesisimizde tek bir merkezde toplayacaklarını açıkladı. MUSKİ Genel müdürü Şengül, 513 milyon TL'lik yatırımla sadece çevre ve halk sağlığını korumakla kalmıyor, aynı zamanda kuracakları gri su geri kazanım sistemi sayesinde arıtılan suyu yeşil alan sulamasında yeniden kullanıma sunacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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