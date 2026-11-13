Muğla'nın iklim hedefleri COP31'de uluslararası platformda anlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve BM Türkiye pavilyonlarında düzenlenen oturumlarda, kentin iklim hedeflerini, çevre projelerini ve uluslararası işbirliklerini anlattı.

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen oturumlara katılan Aras, Muğla'nın 2050 yılında iklim nötr kent olma hedefini ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaları paylaştı.

AB Pavilyonu'ndaki "Uygulamada Dirençli Kentler: İklime Dirençli Kentsel Gelecek İçin Yerel Eylem, Uyum ve Ortaklıklar" başlıklı oturumda konuşan Aras, iklim değişikliğine uyum ve karbon emisyonlarının azaltılmasının birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

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Uluslararası iklim politikalarını yerel uygulamalara dönüştürme konusunda kararlı olduklarını ifade eden Aras, Muğla'nın iklim hedeflerine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile geliştirilen 63 milyon avroluk finansman paketi kapsamında su kayıplarının azaltılması, altyapının güçlendirilmesi ve akıllı su yönetiminin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktaran Aras, orman yangınları, sel ve aşırı sıcaklara karşı erken uyarı sistemleri geliştirildiğini kaydetti.

Aras, Bodrum kıyılarında karbon tutma kapasitesine sahip deniz çayırlarının haritalandırılması çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

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İklim kriziyle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine değinen Aras, Muğla öncülüğünde hazırlanan "İklime Dirençli ve Adil Akdeniz Kentleri ve Bölgeleri için Muğla Deklarasyonu"nun 50 kent ve bölgesel kurum tarafından imzalandığını belirtti.

Muğla'nın uluslararası yerel yönetim ağlarıyla yürüttüğü çalışmalara da değinen Aras, Nice, Barselona ve Korsika ile geliştirilen ortak projeler hakkında bilgi verdi.

Barselona'nın 2030 yılı kentsel ağaçlandırma girişiminin Muğla'nın yerel koşullarına uyarlanması, Akdeniz'deki Posidonia deniz çayırlarının korunması ve doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların önemini vurgulayan Aras, Birleşmiş Milletler Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen "Belediye Diyaloglarından COP31'e: Yerel Liderlik, Kapsayıcı Kentsel Dirençlilik ve Sürdürülebilir Dönüşüm" başlıklı oturumda da konuştu.

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Yerel yönetimlerin iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasındaki rolünün ele alındığı oturumda Aras, belediyelerin yalnızca alınan kararları uygulayan kurumlar olarak görülmemesi, karar alma süreçlerinde de etkin rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

COP31 hazırlıkları kapsamında Muğla ve Gaziantep'te gerçekleştirilen Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloglarının sonuçlarını da değerlendiren Aras, Muğla'daki toplantıda kıyı ve kentsel dirençlilik, su güvenliği, biyolojik çeşitlilik, turizmin çevresel etkileri ve doğa temelli çözümlerin ele alındığını bildirdi.

Gaziantep'teki buluşmada ise yeşil sanayi dönüşümü, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve kapsayıcı yerel kalkınma konularının öne çıktığını belirten Aras, yerel iklim eylemlerinin güçlendirilmesi için çok düzeyli iklim yönetişimi, iklim finansmanına erişim, adil dönüşüm ve kentler arası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

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Muğla ve Gaziantep'teki toplantıların sonuçlarının ortak bir "Yerel İklim Eylemi Çağrısı" altında birleştirilmesini önemsediklerini kaydeden Aras, iklim hedeflerinin somut projelere dönüşmesi için finansman, teknik kapasite ve uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Aras, COP31'in kentler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.