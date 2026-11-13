Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da sosyal yaşam merkezine kapsamlı yenileme

        Bodrum'da sosyal yaşam merkezine kapsamlı yenileme

        Bodrum Belediyesi ekipleri, Mumcular'da hizmete açılması planlanan Ateş Canbaz Sosyal Etkinlik ve Yaşam Merkezi'nde kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Belediye bünyesindeki teknik birimlerin ortak çalışmasıyla merkez, kadınların, gençlerin ve çocukların kullanımına hazır hale getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Bodrum'da sosyal yaşam merkezine kapsamlı yenileme

        Bodrum Belediyesi ekipleri, Mumcular'da hizmete açılması planlanan Ateş Canbaz Sosyal Etkinlik ve Yaşam Merkezi'nde kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Belediye bünyesindeki teknik birimlerin ortak çalışmasıyla merkez, kadınların, gençlerin ve çocukların kullanımına hazır hale getirildi.

        Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kasım ayında açılması planlanan Mumcular Ateş Canbaz Sosyal Etkinlik ve Yaşam Merkezi'nde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı.

        Çalışmalar kapsamında merkezin çatı izolasyonu ve su giderleri yenilenirken tuvaletlerin bakım ve onarımları tamamlandı. Elektrik altyapısındaki arızalar giderilerek sistem güvenli hale getirildi. Ayrıca merkezin ihtiyaçlarına uygun dolaplar üretildi, kapı ve kilit sistemleri onarıldı.

        REKLAM

        Binadaki klima tesisatının bakım ve onarımını da gerçekleştiren ekipler, tadilat çalışmalarının ardından iç ve dış cephe boyasını tamamladı.

        Karaova Mahallesi Yaşar Yılmaz Caddesi'nde bulunan merkez, yenileme çalışmalarının ardından Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek. Tesisin kadınların, gençlerin ve çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinliklere ev sahipliği yapması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Muğla'nın iklim hedefleri COP31'de uluslararası platformda anlatıldı
        Muğla'nın iklim hedefleri COP31'de uluslararası platformda anlatıldı
        Fethiyespor'un rakibi Kahramanmaraş İstiklalspor
        Fethiyespor'un rakibi Kahramanmaraş İstiklalspor
        Geri dönüşümden gelen enerji 348 Milyon Kwh'ı aştı
        Geri dönüşümden gelen enerji 348 Milyon Kwh'ı aştı
        Mavi Balina-2026 Tatbikatı'nda Seçkin Gözlemci Günü başladı
        Mavi Balina-2026 Tatbikatı'nda Seçkin Gözlemci Günü başladı
        Bodrum'un altyapısına 513 milyon TL'lik yatırım
        Bodrum'un altyapısına 513 milyon TL'lik yatırım
        'Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı
        'Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı