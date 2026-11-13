Bodrum'da sosyal yaşam merkezine kapsamlı yenileme

Bodrum Belediyesi ekipleri, Mumcular'da hizmete açılması planlanan Ateş Canbaz Sosyal Etkinlik ve Yaşam Merkezi'nde kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Belediye bünyesindeki teknik birimlerin ortak çalışmasıyla merkez, kadınların, gençlerin ve çocukların kullanımına hazır hale getirildi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kasım ayında açılması planlanan Mumcular Ateş Canbaz Sosyal Etkinlik ve Yaşam Merkezi'nde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı.

Çalışmalar kapsamında merkezin çatı izolasyonu ve su giderleri yenilenirken tuvaletlerin bakım ve onarımları tamamlandı. Elektrik altyapısındaki arızalar giderilerek sistem güvenli hale getirildi. Ayrıca merkezin ihtiyaçlarına uygun dolaplar üretildi, kapı ve kilit sistemleri onarıldı.

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Binadaki klima tesisatının bakım ve onarımını da gerçekleştiren ekipler, tadilat çalışmalarının ardından iç ve dış cephe boyasını tamamladı.

Karaova Mahallesi Yaşar Yılmaz Caddesi'nde bulunan merkez, yenileme çalışmalarının ardından Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek. Tesisin kadınların, gençlerin ve çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik etkinliklere ev sahipliği yapması hedefleniyor.