MSKÜ'lü akademisyene Özbekistan'dan fahri profesörlük ünvanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akar, Özbekistan'daki Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsü tarafından fahri profesör ünvanına layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akar'ın, uluslararası akademik işbirliğinin geliştirilmesine sunduğu katkılar ve bilimsel çalışmaları dolayısıyla bu ünvanı aldığı belirtildi.

Fahri profesörlük ünvanı ve beratının, Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Shahzoda Negmatova tarafından Akar'a takdim edildiği bildirilen açıklamada, Akar'ın aldığı ünvanın, MSKÜ'nün uluslararası akademik alandaki saygınlığına ve bilimsel görünürlüğüne katkı sağladığı kaydedildi.