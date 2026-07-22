Muğla ve Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Milas ilçeleri ile Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethiye, Marmaris, Milas ve Antalya'da ortak çalışma gerçekleştirildi.



Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 12 şarjör, 1467 fişek ile 16 bıçak ele geçirildi.





Operasyon kapsamında yakalanan 10 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.



Ayrıca yakalanan F.K'nin 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilerek hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

