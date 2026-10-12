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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Muğla'da 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 27 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Muğla'da 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 27 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timlerince yürütülen çalışma kapsamında Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda cezaevi firarisi olarak aranan S.V. yakalandı.

        "Büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan 27 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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