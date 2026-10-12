Muğla'da 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timlerince yürütülen çalışma kapsamında Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda cezaevi firarisi olarak aranan S.V. yakalandı.

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