Muğla'da 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 27 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 27 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timlerince yürütülen çalışma kapsamında Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda cezaevi firarisi olarak aranan S.V. yakalandı.
"Büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan 27 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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