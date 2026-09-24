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        Muğla'da okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar veren şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden sökerek götüren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Muğla'da okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar veren şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden sökerek götüren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerindeki Salih Zeki Gür İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstünün yerinden söküldüğü ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekibi, güvenlik kamerası kayıtları ve saha araştırmaları neticesinde olayı A.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Şüpheli Kötekli Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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