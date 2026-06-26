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        Muğla'da tedavi edilen deniz kaplumbağası "Şimşek" denize bırakıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda yuvalama sırasında ağzında olta iğnesi olduğu fark edilen "caretta caretta" cinsi iribaş deniz kaplumbağası "Şimşek", tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Muğla'da tedavi edilen deniz kaplumbağası "Şimşek" denize bırakıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda yuvalama sırasında ağzında olta iğnesi olduğu fark edilen "caretta caretta" cinsi iribaş deniz kaplumbağası "Şimşek", tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.


        İztuzu Kumsalı'nda koruma ve izleme çalışmaları yürüten Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, yumurta bırakmak için kıyıya çıkan deniz kaplumbağasının ağzındaki olta iğnesini fark etti.

        DEKAMER'de tedavi altına alınan kaplumbağanın ağzındaki olta iğnesi çıkarıldı, yapılan kontroller ve röntgen incelemelerinde başka yabancı cisme rastlanmadı.

        Tedavisi tamamlanan ve "Şimşek" adı verilen kaplumbağa, Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED), Green Nature Sarıgerme Hotel ve DEKAMER görevlilerince denize salındı.

        DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, gazetecilere, İztuzu Kumsalı'nda yuva koruma ve izleme çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle her yıl sürdürüldüğünü söyledi.

        Yuvalama döneminde yaralı dişi deniz kaplumbağalarının tespit edilmesinin türün korunması açısından büyük önem taşıdığını belirten Kaska, yetişkinliğe ulaşabilen yavru sayısının oldukça düşük olduğuna dikkati çekti.

        Gönüllülerin dikkati sayesinde "Şimşek"in ağzındaki olta iğnesinin fark edildiğini ifade eden Kaska, "Yuvalama dönemindeki dişi deniz kaplumbağalarının tedavisini en fazla 10 gün içinde tamamlamak zorundayız. Çünkü yaklaşık 14 gün arayla yeniden yumurtlamak için kıyıya çıkıyorlar. Şimşek'in ağzındaki olta iğnesini başarıyla çıkardık. Röntgen kontrollerinde başka bir olta iğnesi bulunmadığını gördük ve bugün yeniden doğal yaşam alanına uğurladık." dedi.

        - Kurumların desteği tedavi sürecine katkı sağlıyor

        Yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisinin uzun ve maliyetli olduğuna işaret eden Kaska, beslenme, ilaç ve bakım giderlerinin karşılanmasında kurum ve kuruluşların desteğinin önemli olduğunu dile getirdi.

        Ortaca Belediyesi, SARÇED ve Green Nature Sarıgerme Hotel'in katkılarıyla kaplumbağaların tedavi ve bakım masraflarının karşılandığını belirten Kaska, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Kaska, son dönemde deniz kaplumbağalarına ilişkin olumsuz haberlerin yanı sıra tedavisi tamamlanarak yeniden denize bırakılan hayvanların doğa koruma çalışmalarına ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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