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        Muğla'da temmuz ayında aranan 495 kişi yakalandı

        Muğla'da geçen ay yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 495 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 19:06 Güncelleme:
        Muğla'da temmuz ayında aranan 495 kişi yakalandı

        Muğla'da geçen ay yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 495 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı boyunca aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda, haklarında 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 131, 5-10 yıl arası cezası bulunan 16, 10-20 yıl arası cezası bulunan 7 ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere toplam 155 hükümlü yakalandı.

        Operasyonlarda ayrıca ifade vermek üzere aranan 340 şüpheli de gözaltına alındı.

        Yakalanan 495 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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