MenteşeMarmaris karayolu Devrant mevkisinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyietini kaybederek yoldan çıktı ve ters döndü.112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, ambulans, trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi.

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