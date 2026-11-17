Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Antalya’da devam eden COP31 kapsamında düzenlenen etkinlikte, atık yönetimi çalışmaları ve yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında sıfır atık anlayışının yalnızca çöplerin yönetilmesinden ibaret olmadığını vurgulayan Köksal Aras, suyun, toprağın, enerjinin ve emeğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Sıfır atık yaklaşımının kaynakların korunmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Köksal Aras, "Bizim için sıfır atık, yalnızca çöpü yönetmek değil; suyu, toprağı, enerjiyi ve emeği korumaktır. Çünkü en değerli kaynak henüz tüketmediğimiz, en kolay yönetilen atık ise hiç oluşturmadığımız atıktır" dedi.

REKLAM

İklim krizinin etkilerinin öncelikle yerel düzeyde hissedildiğini ifade eden Köksal Aras, çözümün de yerel yönetimlerden başlayarak büyümesi gerektiğini kaydetti. Belediyelerin iklim mücadelesinde daha etkin rol üstlenebilmesi için doğrudan ve erişilebilir finansman kaynaklarıyla desteklenmesi gerektiğini belirten Köksal Aras, tüm kentlerin ortak sorumluluk anlayışıyla harekete geçmesi çağrısında bulundu.