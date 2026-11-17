Program kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü Fethiye Özer Olgun Sahnesi'nde Hayalhane Tiyatrosu "Dört Duvar" oyununu, aynı gün saat 14.00'te Bodrum Nurol Kültür Merkezi'nde Tiyatro Yarın ise "Arkadaşım Ben Geldim - Karagözün Cehaleti" oyununu sahneleyecek.

Tiyatro Günleri, 20 Kasım Cuma günü Milas Çok Amaçlı Salon'da Yankı Kumpanya tarafından sahnelenecek "Aşkın Anatomisi" oyunuyla başlayacak.

Belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca 20 Kasım 2026-14 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler, Milas, Fethiye, Bodrum, Menteşe, Datça ve Marmaris'te gerçekleştirilecek.

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