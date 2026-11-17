Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen Sağlıklı ve Aktif Yaş Alma Programı'nın (SAYAP) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi çalışmaları değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) ev sahipliğinde, Merkez Müdürü Dr. Cemil Yavuz başkanlığında danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, SAYAP Dönem Koordinatörü Bahriye Varol, koordinatörler ve gönüllü eğitimciler katıldı.

100'ün üzerinde katılımcıyla sürdürülen program kapsamında düzenlenen eğitim, spor, sanat ve sosyal etkinliklerin ele alındığı toplantıda, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, güz döneminin tamamlanma takvimi ve bahar dönemi faaliyetleri görüşüldü.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, gönüllülük ve kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen program sayesinde yaşlı bireylerin fiziksel sağlıklarının yanı sıra zihinsel ve sosyal yönden aktif kalmalarını desteklediklerini belirtti.

Ortak akılla hareket etmeye önem verdiklerini vurgulayan Yavuz, "Danışma kurulumuz, faaliyetlerimizi değerlendirmek, sorunlara birlikte çözüm üretmek ve programımızı daha ileriye taşımak açısından önemli bir işlev üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Yavuz, programın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan koordinatörlere, gönüllü eğitimcilere ve ev sahipliği yapan TURMEPA'ya teşekkür etti.