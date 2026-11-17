İlk oyunu "Böcekler" ile şubat ayında perdelerini açan Marmaris Belediye Tiyatrosu, 14. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’nde sahne alarak Marmaris’in sanatını farklı kentlerdeki izleyicilerle buluşturdu.

Geçtiğimiz Şubat ayında ilk oyunuyla perdelerini açan Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET), kısa sürede önemli bir başarıya imza attı. "Böcekler" adlı oyunuyla 14. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’ne katılan topluluk, Marmaris’in kültür ve sanat birikimini farklı kentlerdeki izleyicilerle buluşturuyor. Marmaris Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET), sahnelediği oyunlarla Marmaris sınırlarını aşarak farklı kentlerde tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz şubat ayında "Böcekler" ile ilk kez seyirci karşısına çıkan topluluk, kısa sürede önemli bir aşama kaydederek 1222 Kasım tarihleri arasında "Adalet" temasıyla düzenlenen TAKSAV 14. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’nde sahne aldı. MABET’in ilk oyunu "Böcekler", ulusal ve uluslararası 29 oyunun sahnelendiği festival kapsamında İzmirli tiyatroseverlerden ilgi gördü.

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Yazarlığını Alp Bahadır’ın üstlendiği, yönetmenliğini Cengiz Sezgin’in yaptığı oyunda Ayşe Şahin Gençtürk, Zidan Akgül ve Ahmet Deniz Kurnaz rol alıyor. Sistemi, emeği, adaleti ve kapitalist düzenin işleyişini sorgulayan "Böcekler", ceset yiyen böceklerin yaşadığı karanlık ve tekinsiz bir evrende geçiyor. İlk bakışta distopik bir dünya sunan eser, metaforik anlatımı ve keskin mizahıyla izleyiciyi günümüz toplumsal düzeni ve insan ilişkileri üzerine düşünmeye davet ediyor.

MABET’in henüz ilk yılında kendi kentinin sınırlarını aşarak farklı sahnelerde yer alması, Marmaris’in kültür ve sanat yaşamı açısından da önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda da Menteşe’de düzenlenen etkinlikte ‘Böyledir Bizim Sevdamız’ isimli oyunu sergileyen Marmaris Belediye Tiyatrosu, kentin sanat üretimini farklı izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.