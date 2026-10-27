Bulanık'ta "Ailenin Gücü" semineri düzenlendi

Ailelerin çocuklarını dinlemesi, davranışlarındaki değişiklikleri takip etmesi ve gerektiğinde uzman desteği alması gerektiğini belirten Koşansu, mücadelede ailelerin, okulların, sağlık kuruluşlarının, güvenlik birimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapmasının önemini vurguladı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğince yürütülen "Gençliğine İyi Bak 3 – Ailene Sahip Ol Projesi" kapsamında Aile Destek Merkezi 1'in toplantı salonunda düzenlenen seminere, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl, kurum amirleri ve kursiyerler katıldı.

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