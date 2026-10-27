Bulanık'ta "Ailenin Gücü" semineri düzenlendi
Muş'un Bulanık ilçesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında "Ailenin Gücü" semineri düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında "Ailenin Gücü" semineri düzenlendi.
Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğince yürütülen "Gençliğine İyi Bak 3 – Ailene Sahip Ol Projesi" kapsamında Aile Destek Merkezi 1'in toplantı salonunda düzenlenen seminere, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl, kurum amirleri ve kursiyerler katıldı.
Seminerde konuşan Bingöl, bağımlılıkla mücadelede eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine değinerek uyuşturucu maddelerin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Koşansu ise aile içi iletişimin çocukları bağımlılıktan korumadaki rolüne dikkati çekti.
Ailelerin çocuklarını dinlemesi, davranışlarındaki değişiklikleri takip etmesi ve gerektiğinde uzman desteği alması gerektiğini belirten Koşansu, mücadelede ailelerin, okulların, sağlık kuruluşlarının, güvenlik birimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapmasının önemini vurguladı.
Programın sonunda Koşansu, Bingöl'e plaket verdi.
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