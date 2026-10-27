Muş'ta kardeşi ve ailesine silahla ateş açan polis memuru intihar etti
Muş'un Hasköy ilçesinde polis memuru, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi, yengesi ve 2 yeğenine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti, olayda ağır yaralanan 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Muş'un Hasköy ilçesinde polis memuru, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi, yengesi ve 2 yeğenine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti, olayda ağır yaralanan 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Polis memuru İ.B, arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşi E.B'nin ilçedeki evine gitti.
Burada çıkan tartışma sırasında kardeşi, yengesi S.B. ve çocukları A.E.B. ile H.E.B'ye silahla ateş eden İ.B, daha sonra intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.B'nin cenazesi ise morga götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.E.B, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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