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        Bulanık'ta madde bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığının önlenmesine yönelik "Ailenin Gücü" semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Bulanık'ta madde bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığının önlenmesine yönelik "Ailenin Gücü" semineri gerçekleştirildi.

        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından İçişleri Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Gençliğine İyi Bak 3 Ailene Sahip Ol" projesi kapsamında düzenlenen seminer, Bulanık Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi 1'in (ADEM) toplantı salonunda yapıldı. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, bağımlılıkla mücadelenin çocukların geleceği, ailelerin huzuru ve toplum sağlığı açısından önem taşıdığını belirtti. Çocukların yalnızca eğitim durumlarının değil, duygusal ihtiyaçlarının da takip edilmesi gerektiğini ifade eden Koşansu, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasının ve onların sorunlarını rahatça paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmasının önemini vurguladı.

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        Koşansu, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik tedbirleriyle sınırlı olmadığını belirterek; ailelerin, okulların, sağlık kuruluşlarının, kolluk kuvvetlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışması gerektiğini kaydetti. Çocukların davranışlarında görülen belirgin değişikliklerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Koşansu, bu tür durumlarda suçlayıcı bir yaklaşım yerine çocukların dinlenmesi ve ihtiyaç duyulması halinde uzman desteğine başvurulmasının önemine dikkati çekti.

        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl ise madde kullanımı ve bağımlılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bağımlılıkla mücadelede eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine değinen Bingöl, uyuşturucu maddelerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        Konuşmaların ardından Kaymakam Koşansu tarafından Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl'e plaket takdim edilmesiyle program sona erdi.

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