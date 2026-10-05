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        Bulanık'ta çerezlik ayçiçeği hasadı yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Sıradere köyünde çerezlik ayçiçeği hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Bulanık'ta çerezlik ayçiçeği hasadı yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Sıradere köyünde çerezlik ayçiçeği hasadı yapıldı.

        Bulanık'ta alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat dönemine gelindi.

        Hasadın yapıldığı tarlada incelemede bulunan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir'den ürünün verimi ve üretim süreci hakkında bilgi aldı.

        Bulanık'ta farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinin sevindirici olduğunu belirten Koşansu, çalışmaların üreticilere ve bölge tarımına katkı sağlamasını temenni etti.

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        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Sezer Ekinci de bu yıl ilçe genelinde yaklaşık 1800 dönüm alanda çerezlik ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

        Ayçiçeğinin bu yıl üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Ekinci, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasıyla ilçedeki tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

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