Muş'ta firari hükümlü yakalandı
Muş'ta hakkında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 03.10.2026 - 09:56 Güncelleme:
Muş'ta hakkında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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