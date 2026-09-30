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        Aylarca çadırda yaşayıp ateş başında mangal kömürü üretiyorlar

        SABRİ YILDIRIM - Mangal kömürü üretmek Muş'un Şenyayla bölgesinde kurdukları çadırlarda kalan aileler, günün ilk ışıklarıyla başlayan mesailerini gecenin ilerleyen saatlerine kadar ateş başında sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Aylarca çadırda yaşayıp ateş başında mangal kömürü üretiyorlar

        SABRİ YILDIRIM - Mangal kömürü üretmek Muş'un Şenyayla bölgesinde kurdukları çadırlarda kalan aileler, günün ilk ışıklarıyla başlayan mesailerini gecenin ilerleyen saatlerine kadar ateş başında sürdürüyor.

        Her yıl Mardin'den Muş'a gelen 17 aile, Şenyayla bölgesinde kurdukları çadırlarda aylarca mangal kömürü üretimi yapıyor.

        Sabahın erken saatlerinde işe koyulan aile bireyleri, ormanlık alanlarda kestikleri meşe odunlarını belirlenen noktalarda bir araya getiriyor.

        Üzerlerini toprakla kapattıkları odunları yakan ve kömüre dönüşüm sürecinde ateşin başından ayrılmayan üreticiler, yaklaşık 24 saat boyunca nöbet tutarak yanmayı kontrol altında tutuyor.

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        Soğutma işleminin ardından kömürleri çuvallara dolduran aileler, bu yılın ilk ürünlerini kamyonlara yükleyerek Erzurum, Ankara, Antalya ve Gaziantep gibi kentlerdeki alıcılara göndermeye başladı. Bu zorlu süreçte kadınlar ve çocuklar da aile bireylerine destek oluyor.

        Yüzleri kömür karasına bulanmış üreticiler, aylar süren çalışma dönemlerinin büyük bölümünü ormanda, ateşin başında veya konakladıkları çadırlarda geçiriyor.

        - "20 yıldır mangal kömürü üretimi yapıyoruz"

        Üreticilerden Mehmet Sazan, AA muhabirine, mangal kömürü üreterek ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

        Çocuklarıyla birlikte zorluklarla üretim yaptıklarını belirten Sazan, "Ailemizle bin bir zahmetle bu işi yapıyoruz. Daha 1,5 ay işimiz var. Orman Müdürlüğünün belirlediği alanlarda ve köylülerden satın aldığımız odunları yakıp mangal kömürüne dönüştürüyoruz. Toptan ve perakende olarak Erzurum, Ankara, Antalya ve Gaziantep gibi büyük illere gönderiyoruz." dedi.

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        Kooperatif kurulmasını istediklerini dile getiren Sazan, "O zaman sabit bir fiyat olur. Bizim tonu 32 bin liradan sattığımız kömürü aracılar götürüp iki katına satıyor. Bu açıdan üretici kazanmıyor ama aradaki kazanıyor." diye konuştu.

        Ömer Sazan da bu yıl yaklaşık 2 bin ton mangal kömürü ürettiklerini belirterek, "Aile olarak yaklaşık 20 yıldır mangal kömürü üretimi yapıyoruz. Mesleğimiz kömürcülük. Kömürü büyük illere satıyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Kimse bu emeğimizi ucuza almasın. Çok emek veriyoruz, çok masraf yapıyoruz. Aile geçimimizi burada zor koşullarda çalışarak sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

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        Eşiyle birlikte çalışan Zeynep Sazan da kömür üretimi için Mardin'den Muş'a geldiklerini ve yaklaşık 6 ay boyunca çalışarak geçimlerini sağladıklarını anlattı.

        Bir yandan günlük işleri ve üç çocuğunun bakımını üstlendiğini diğer yandan kömür ürettiklerini anlatan Sazan, "Birçok kez uykusuz kalıyoruz. Çok zor. Böyle zor iş yok artık. Geçimimizi sağlamak için mecburuz, eşlerimize yardımcı oluyoruz. Ailece çalışmak için geliyoruz ve çalışmak zorundayız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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