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        Muş'ta köy yollarının 105 kilometresi sıcak asfaltla kaplanacak

        Muş'ta İl Özel İdaresi, köy ve mezra yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla bu yıl 105 kilometrelik yolu bitümlü sıcak karışımla asfaltlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Muş'ta köy yollarının 105 kilometresi sıcak asfaltla kaplanacak

        Muş'ta İl Özel İdaresi, köy ve mezra yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla bu yıl 105 kilometrelik yolu bitümlü sıcak karışımla asfaltlamayı hedefliyor.

        Kırsalda ulaşım ağının güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, asfalt üretim maliyetini düşürmek ve daha fazla yolu asfaltlamak amacıyla geçen yıl Karaağaç beldesi mevkisinde asfalt plent tesisi kurdu.

        Ürettiği bitümlü sıcak karışımla şimdiye kadar 75 kilometrelik yolu asfaltlayan kurum, kalan 30 kilometrelik yolu daha tamamlamayı planlıyor.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, sorumluluk alanlarındaki köylerde sıcak asfalt, yol genişletme ve yeni yol açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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        İhtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Yentür, "Ulaşım akslarının iyileştirilmesinde yolların bitümlü sıcak asfalt standartlarına kavuşturulması önemli. Bu yıl güvenlik yolları kapsamında 3 proje yürüttük." dedi.

        İçişleri Bakanlığınca güvenlik yolları için gönderilen 100 milyon liralık ödenekle Muş-Bostankent ile Olurdere-Oğlakkaya grup köy yolunda 18 kilometrelik asfalt çalışması yaptıklarını anlatan Yentür, "İl Özel İdaremizin asfalt plentleri, araç gereç ve makineleri kullanılarak çalışmalar gerçekleştirildi. Malazgirt'in Konakkuran beldesi ile Beşdam Jandarma Karakolu arasında 13 kilometrelik yolun satı kaplaması tamamlandı. Eralanı ve Köşkköy ile üst bölgesindeki 8,2 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

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        Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yentür, "Şimdiye kadar yaklaşık 75 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplandı. Yaklaşık 30 kilometrelik yolu da ekim ayının sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Güvenlik yolları ve KÖYDES çalışmaları kapsamında İl Özel İdaresinin imkanlarıyla yaklaşık 600 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi." dedi.

        Kent genelinde yaklaşık 85 bin metrekare parke taşının da döşendiğini ifade eden, yol bakım ve onarım, stabilize yol, sanat yapıları ile büz boru imalatlarının da farklı noktalarda sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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