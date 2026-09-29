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        Muş'ta Yeşilay gönüllüleri, "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" sloganıyla sahada

        İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'ta "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" sloganıyla sahaya çıkan Yeşilay gönüllüleri, caddelerde ve iş yerlerinde vatandaşları sigaranın zararları konusunda bilgilendirerek tütün bağımlılığıyla mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Muş'ta Yeşilay gönüllüleri, "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" sloganıyla sahada

        İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'ta "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" sloganıyla sahaya çıkan Yeşilay gönüllüleri, caddelerde ve iş yerlerinde vatandaşları sigaranın zararları konusunda bilgilendirerek tütün bağımlılığıyla mücadele ediyor.

        Muş Yeşilay Şubesinde görev yapan uzmanların da aralarında bulunduğu gönüllüler, tütün bağımlılığının önlenmesi ve sigara kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kamu kurumları, okullar ve ortak kullanım alanlarında faaliyetler yürüten gönüllüler, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

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        Bu kapsamda İstasyon Caddesi'ndeki çay ocakları ve iş yerlerini ziyaret eden gönüllüler, esnaf ve vatandaşlara sigaranın sağlığa zararlarını anlattı, bilgilendirici broşürler dağıttı.

        Gönüllüler, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecekleri Yeşilay Danışmanlık Merkezine yönlendirdi.

        - "Tütün kullanımının zararlarını vatandaşlarımıza anlattık"

        Muş Yeşilay Şubesinde görevli uzman Taner Yıldırım, AA muhabirine, Muş Alparslan Üniversitesindeki gönüllü öğrencilerle bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Kent sakinlerinin de bu çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

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        "Esnafı ziyaret ederken sadece belirli işletmelerle sınırlı kalmadık. Kahvehanelere de giderek bilgilendirme yaptık. Hem işletme sahiplerine hem de müşterilerine broşürler dağıttık ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yaptık. Gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlarımıza ve iş yeri sahiplerine teşekkür ediyoruz."

        Yalnızca tütün bağımlılığıyla mücadele etmediklerini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Madde, alkol ve kumar bağımlılığıyla mücadele kapsamında da kamusal alanlarda vatandaşlarımıza ulaşmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu faaliyetleri gönüllülerimizin desteğiyle ayda 3-4 kez gerçekleştiriyoruz. Sigara bağımlılığıyla mücadelede vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek bilgilendirme yaptık. Özellikle tütün kullanımının zararları, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza anlattık. Uzman ekibimiz ve gönüllülerimizle sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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        Muş Alparslan Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü Başkanı Beyza Bozkurt da "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" sloganıyla sahaya çıktıklarını ifade etti.

        İnsanlara tütün kullanımının zararlarını anlattıklarını belirten Bozkurt, çalışmalara verilen desteğin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

        - "Yaklaşık 60 yıldır sigara içiyorum ama pişmanım"

        Gönüllülerin bilgilendirme yaptığı 72 yaşındaki emekli öğretmen Hüsamettin Arslan ise "Sigara içtiğime pişmanım ancak bir türlü irademe hakim olamadım. Yeşilay gönüllüleri broşür dağıttı, bizi sigaranın zararları konusunda bilgilendirdi. İnşallah onların tavsiyelerine uyarak sigarayı bırakırız. Yaklaşık 60 yıldır sigara içiyorum ama pişmanım. Bu çalışmadan yararlanarak Allah'ın izniyle sigarayı bırakırım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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