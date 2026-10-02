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        Muş'ta mobil ekip köy okullarını kışa hazırlıyor

        Muş'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil onarım ekibi, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi için köy okullarının bakım ve onarımını yaparak kışa hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Muş'ta mobil ekip köy okullarını kışa hazırlıyor

        Muş'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil onarım ekibi, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi için köy okullarının bakım ve onarımını yaparak kışa hazırlıyor.

        Elektrik, tesisat, mobilya ve kaynak ustalarından oluşturulan ekip, kent merkezinin yanı sıra köylerdeki okullardan gelen talepleri değerlendirerek bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.

        Bu kapsamda kent merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Üçevler ile 29 kilometre uzaklıktaki Alaniçi köylerindeki okulları ziyaret eden ekip, kapı, pencere, sıra, masa ve dolapların bakımını yaptı, elektrik ve su tesisatlarındaki arızaları giderdi.

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        Üçevler köyünde görev yapan öğretmen Mehmet Reşit Gürtürk, mobil ekibin okullarda önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

        Okuldaki eksiklerin ekip tarafından giderildiğini belirten Gürtürk, "Camlarımız kırıktı, kapı kollarımız bozuktu. Mobil ekipleri her aradığımızda gelip eksiklerimizi gideriyor. Açıkçası çok memnunuz, sağ olsunlar. Bir telefon açtığımız gibi hemen gelip eksiklerimizi hallediyorlar." dedi.

        Mobil onarım ekibinin koordinatörü Orhan Araz ise 9 yıldır köy okullarının eksiklerini gidermek için çalıştıklarını ifade etti.

        Kent merkezine 150-200 kilometre uzaklıktaki okullara da hizmet götürdüklerini belirten Araz, şunları kaydetti:

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        "Bugün de Üçevler ve Alaniçi okullarının kapı kollarını değiştirdik, camları yeniledik ve bacalarını onardık. Yağmur, çamur ve kar demeden okullarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Okullarımızın arızalarını mobil ekip olarak gidermeye çalışıyoruz. Mobil ekibimiz kurumumuz için büyük bir tasarruf sağlıyor. Bir arıza olduğu zaman okul müdürleri bize fotoğraf atıyor. Biz o arızaya göre malzeme alıp hemen gelip köylerde o arızayı gideriyoruz. Biz bu işleri yapmazsak, dışarıdan başkasına yaptırsak bize maliyeti yüksek olur."

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