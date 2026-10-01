Bulanık Kaymakamı Koşansu yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Koşansu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ile yatağa bağımlı ve evlerinden çıkmakta güçlük çeken yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi.

Yaşlıların toplumun en değerlileri arasında olduğunu belirten Koşansu, "Bu anlamlı günde sizleri evlerinizde ziyaret etmek istedik. Sizlerin hayır duasını almak bizim için çok kıymetli. Her zaman yanınızdayız." dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar, Koşansu ve beraberindekilere teşekkür etti.